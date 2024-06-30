40 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yaz da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcakların da etkisiyle artan yangınları önlemek amacıyla, yangın riski yüksek bölgelerdeki ormanlara vatandaşların girişi geçici olarak yasaklandı.

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara’da 9, Ege’de 7, Akdeniz’de 9, İç Anadolu’da 7, Karadeniz’de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak. Orman yasağı konulan iller şöyle: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Ankara, Muğla, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bartın, Karabük, Bolu, Kırıkkale, Çorum, Samsun, Tokat, Yozgat, Kayseri, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Mersin, Adana, Aksaray, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Kırşehir. AA

Okunma Sayısı: 308

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.