"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

429 yıllık cami ibadete açıldı

15 Şubat 2020, Cumartesi 22:33
Yaylalı Mahallesindeki Hacı Ali Ağa Camisi’nin ibadete açılması dolayısıyla Buharkent İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ tarafından cuma namazı öncesi dua edildi.

Aydın’da restorasyonu tamamlanan 429 yıllık Hacı Ali Ağa Camisi ibadete açıldı. Yaylalı Mahallesindeki Hacı Ali Ağa Camisi’nin ibadete açılması dolayısıyla Buharkent İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ tarafından cuma namazı öncesi dua edildi.

Karatuğ, restorasyonun çok güzel yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Cami hakkında açıklama yapan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü sanat tarihçisi Hüseyin Yıldırım, caminin bölgenin en değerli ve güzel ibadethanelerinden olduğunu, kitabelerden yola çıkarak 1591 yılında yapıldığının tahmin edildiğini söyledi.

Yıldırım şunları kaydetti, “Caminin 4 kitabesi mevcuttur. En eskisi olan kuzeydeki çeşmenin üzerindeki kitabeye göre caminin 1591 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Çeşitli dönemlerde deprem ya da doğal afetlerden kaynaklı oluşan hasarlar onarılmıştır. Cami Hacı Mollazade Vakfına bağlı bir camidir. En önemli özelliği içindeki nebati ve geometri süslemeleridir. 19. yüzyılda cami tekrar onarım geçirdiği için o dönemin en önemli özelliklerine göre tekrar inşa edilmiş ve bu halini almıştır.” 

AA

Etiketler: cami, ibadet
Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gerçekçi dış politika çağrısı

    Diplomasi yoluyla çözüm istiyoruz

    Kurban derilerine ne oldu?

    Kayyımlığı reddetti

    Savunma harcamaları tavan yaptı

    Unutulmuş ahşap ustası

    6 çocuktan biri savaş kurbanı

    Dünya Sağlık Örgütü'nden 'hazırlıklı olma' çağrısı

    429 yıllık cami ibadete açıldı

    Mescitsiz okul kalmasın

    Kızım gel, devlete teslim ol

    Camilere saldırılar çirkin

    İsrail bir gün hesap verecek

    İran, Suudi Arabistan ile müzakereye hazır

    Karikatüristler: Çizmekten korkuyoruz

    Almanya'da halk aşırı sağa karşı sokakta

    Fahrettin Koca açıkladı: KKTC'ye 500 yataklı hastane yapılacak

    'NATO'nun öldüğü fikri çok abartılı'

    Erdoğan: Rejime sessiz kalmamız mümkün değil

    Rusya İdlib'e saldırdı: 4 sivil öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kayyımlığı reddetti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya farkı
    Genel

    Kurban derilerine ne oldu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yeni Asya olmasaydı...
    Durmuş Ali İnci

    Tire’li Mahmut Ağabey ve rüyada bir ikaz
    Ahmet BATTAL

    Kullanışsız nesneden kullanışlı özneye
    Genel

    Gerçekçi dış politika çağrısı
    Abdurrahman AYDIN

    Risale-i Nur niçin zahiren biraz zordur?
    Genel

    Diplomasi yoluyla çözüm istiyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.