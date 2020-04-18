5 kültür mirası daha UNESCO’da

Listeye eklenen kültür varlıkları Ankara’nın Beypazarı Tarihî Kenti, İzmir Tarihî Liman Kenti, Osmaniye’deki Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı, Kayseri’deki Koramaz Vadisi ile Diyarbakır’daki Zerzevan Kalesi ve Mithraeum oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, UNESCO’ya sunulan ve dünya mirası olmanın ilk adımı olan geçici listeye, 16 Nisan’da Türkiye’den 5 yeni kültür varlığı daha eklendi. Böylece 2019 yılında listede 78 olan Türkiye’nin kültür varlığı sayısı, 83 oldu. Listeye eklenen kültür varlıkları Ankara’nın Beypazarı Tarihî Kenti, İzmir Tarihî Liman Kenti, Osmaniye’deki Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı, Kayseri’deki Koramaz Vadisi ile Diyarbakır’daki Zerzevan Kalesi ve Mithraeum oldu. AA

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