5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümü planlanıyor

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Kentsel dönüşüm eylem planına göre önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor." dedi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Kentsel dönüşüm eylem planına göre önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor." dedi.

Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen Gündem Buluşmalarının 38'incisi "Değişmeyen Gündem: Deprem Gerçeği" başlığıyla online olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan'ın yaptığı etkinlikte konuşan Küçükoğlu, tüm şehirlerde önceliğin "depreme dayanıklı, çevre dostu yapılarla can ve mal güvenliğini sağlamak" olması gerektiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımız İzmir depreminin ardından yaptığı açıklamada; şu ana kadar riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 milyon kişiye yaklaşık 15,5 milyar liralık destek verildiğini belirtti." diyen Küçükoğlu, şu açıklamalaarda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız ayrıca hala 6,7 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini hatırlattı. Kentsel dönüşüm eylem planına göre önümüzdeki 5 yılda da 1,5 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Ortalama bir hesap yaptığımızda kamunun kentsel dönüşüme destek için bugünkü fiyatlarla kira ve taşınma için 28 milyar TL, konut üretimi için ise 280 milyar TL kaynağı aktarması gerekecek. Bu kaynağın da hane halkı ve müteahhitlikle beraber sağlanabileceği inancıyla, toplumun motivasyonunu yükseltmeyi, bilinçlenmenin kuvvetlenmesini sağlamayı ve depreme karşı mücadeleyi artırmayı amaçlamalıyız."

Küçükoğlu, "Deprem Güvenliği Bilinç Endeksi" oluşturarak toplumu doğru yönlendirmek için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.