"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

65 yaş üstü emekli vatandaşlara maaşları verilmeye başlandı

26 Mart 2020, Perşembe 20:37
Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların emekli maaşları konutlarında ödeniyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı valiliklere gönderdiği talimat kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan emekli vatandaşlara maaşları konutlarında verilmeye başlandı. Hiçbir banka şubesi veya ATM'sinin olmadığı yerleşim yerlerinde PTT personeli bu hizmeti yerine getiriyor.

 

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkışı kısıtlanmıştı. İçişleri Bakanlığı, kararın ardından bu vatandaşların emekli maaşlarının konutlarında verilmesi için valiliklere talimat göndermişti.

Edinilen bilgiye göre, bu kararlar sonrası ödemeler bizzat emekli vatandaşların evlerine gidilerek yapılmaya başlandı. Bu çalışmalarda PTT de önemli bir görev üstlendi. Türkiye'nin her köşesine ulaşan PTT AŞ, 5 binin üzerindeki iş yeri ve yaygın ağıyla ücra köşelerde yaşayan emeklilere maaşlarını ulaştırmaya odaklandı.

Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde ve hiçbir banka ATM'sinin olmadığı 174 yerleşim yerinde de vatandaşın talebi durumunda PTT personeli evlerine kadar giderek maaşlarını teslim ediyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 43 bin personeliyle hizmet sunan PTT'nin üstlendiği rol, özellikle ücra yerlerde yaşayan vatandaşları da memnun etti. Emekliler, konutta maaş teslimi uygulamasından memnun olduklarını belirterek, salgında risk grubunda bulunmaları nedeniyle böyle bir uygulamanın başlatılması dolayısıyla postacılara teşekkürlerini dile getirdi.

"Sosyal mesafe" kuralı uygulanıyor

Öte yandan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında PTT iş yerlerinde toplum sağlığı için birçok ilave tedbir de alındı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirlerde yer alan "sosyal mesafe" kuralına uyum sağlanırken, bankacılık işlemlerinin 7 gün 24 saat yapılabildiği PTT ATM'leri ile iş yerlerinde düzenli dezenfektasyon gerçekleştiriliyor.

Müşteriler, PTT iş yerlerine gelmeden yapabilecekleri işlemler konusunda uyarılırken, özellikle PTT ATM'lerine ve internet bankacılığı uygulamalarına yönlendiriliyor.

Gişede görev yapan ve kargo taşıyan personel de vatandaşlarla sosyal mesafeyi koruyarak hizmet vermeye devam ediyor.

Gişelerde kalabalığı önlemek amacıyla sadece gişe personelinin en fazla iki katı kadar müşteri içeri alınıyor.

AA

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de ölüm sayısı 75'e yükseldi

    Emanetlerimize 19 altın tavsiye

    'Evde kal' çağrıları her yerde

    İtalya'da son 24 saatte 662 ölüm

    Dünya genelinde vaka sayısı yarım milyonu geçti

    'Bir an önce harekete geçmeliyiz'

    Şehitlerimiz dualarla ebediyete uğurlandı

    Koronavirüs fırsatçılarına operasyon

    Koronavirüse 150 çözüm önerisi

    Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

    İspanya'da "Çin'den alınan kitler iyi çalışmıyor" iddiası

    İran'da 10 bin kişi taburcu edildi

    DSÖ'nün açıklaması sonrasında ABD diken üstünde

    YÖK'ten üniversitelere ilişkin önemli kararlar

    Kılıçdaroğlu'ndan 16 siyasi partiye koronavirüs mektubu

    Bakan Soylu'dan semt pazarları hakkında açıklama

    GPD'den marketlere ilişkin tavsiye kararı

    Koronavirüs fırsatçılarına ceza yağdı

    Kanal İstanbul ile ilgili ihaleye 5 firmadan teklif geldi

    İzmir'de 9'u çocuk 24 sığınmacı kurtarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MHP yanaşmıyorsa muhalefet tamamlasın
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ali İhsan Tola’dan şifâlı reçeteler (2)
    Genel

    İnfaz indirimi adil olsun
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Musîbetlerin hikmeti, ihtâr ve îkazdır
    Ahmet BATTAL

    Virüsçükten küçük insancıklara
    Genel

    Bakan Soylu'dan semt pazarları hakkında açıklama
    Risale-i Nur'dan

    Hayat musîbetlerle, hastalıklarla tasaffî eder
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’a göre kuralları da çiğnemeden pekâlâ dersler yapılabilir (2)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zeynep ÇAKIR

    Salgın Türkiye’de

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.