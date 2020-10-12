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12 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

68 yıldır aynı mekanda kahvaltı menüsü hazırlıyor: "İnsanlar için işsizlik azaptır"

12 Ekim 2020, Pazartesi 10:00
İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Eşref Taşkın, geleneksel lezzetlerle hazırladığı kahvaltı menüsü ile 68 yıldır müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Ortaokulu bitirdikten sonra yoğurtçuluk yapan dedesinin dükkanında çalışan Eşref Taşkın, 20 yaşına geldiğinde iş yerinin başına geçti. O dönem bölgeye özgü lezzetlerle kahvaltı hazırlayan Taşkın, tam 68 yıldır aynı mekanda işine devam ediyor. 

İlerleyen yaşına rağmen azmiyle görenleri kendine hayran bırakan Taşkın, kesintisiz her sabah 06.30'da iş yerini açıyor. Bölge insanının yakından tanıdığı Eşref dede, günde ortalama 12 saat çalışıyor.

Taşkın, yaptığı açıklamada, 68 yıldır aralıksız kahvaltı dükkanı işlettiğini belirtti.

İş yerindeki süt ve peyniri yakın zamana kadar kendisinin ürettiğini anlatan Taşkın, "Yoğurt ve peynirle başladım. İşin başına geçince kahvaltı satışına başladım. Başta müşterilere sadece süt veriyordum ama zamanla buna geleneksel lezzetleri ekledim. Şimdi ise gelen müşterinin isteğine göre bal, kaymak, peynir, süt, çay, yumurta ve zeytin de veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar için işsizlik azaptır" 

Elim ayağım tuttuğu müddetçe devam edeceğim. İnsanlar için işsizlik azaptır. Zengin dahi olsa işsizlik azaptır." diyen Taşkın, çevresindeki insanların artık işi bırakması yönünde cümleler kurduğunu, kendisine, "haydi git yat, dinlen" diyenleri hiçbir zaman dinlemediğini vurguladı.

Her gün farklı farklı insanlarla iletişim kurduğunu kaydeden Taşkın, "Hepsiyle ayrı ayrı konuşuyorum, bilgi ediniyorum. İnsanları tanıyorum. Ben onların ayağına gitmiyorum, onlar benim ayağıma geliyor, esnaflık böyle bir şey. Burada çalışmak beni yormuyor, daha çok dinleniyorum, burada mutlu oluyorum, burası heyecan veriyor." ifadelerini kullandı.

"Müşteriye güler yüz göstereceksin"

Her sabah saat 05.00'te kalktığını ve en geç 06.30'da dükkanının başında olduğunu dile getiren Taşkın, günde ortalama 12 saat çalıştığını belirtti.

Çalışınca kendini daha mutlu hissettiğini aktaran Taşkın, "Çalıştığın zaman bütün kötülüklerden uzak durursun, mutlu olursun. Vücudun hareket eder. Esnaf arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Müşteriye evvela güler yüz göstereceksin, ilgileneceksin, muhatap alacaksın ve memnun edeceksin. Yalnız parasını almak içi uğraşmayacaksın." diye konuştu.

Kore gazisi

Vatani görevini esnasında Kore'ye gönderildiğini anlatan Taşkın, bu süreçte ikinci Türk kafilesinde yer aldığını ve bir yıl bandoda görev yaptığını belirtti.

Sanat müziğini çok sevdiğini anlatan Taşkın, gençliğinde motosiklet merakının da olduğunu sözlerine ekledi.

AA

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