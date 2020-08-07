7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı. AA

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