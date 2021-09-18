7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröre ve teröriste karşı mücadelesinin sürdüğü belirtildi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.