8 ayda 13 bin 804 orman yandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da 2020 yılının ilk sekiz ayında 13 bin 804 yangın çıktığını açıkladı.

Yangınların 4 bin 402’si (yüzde 31,9) Anadolu Yakasında, 9 bin 402’si (yüzde 68,1) Avrupa Yakasında görüldü. Bianet’in haberine göre, ilk sekiz ayda en fazla yangın Anadolu Yakasında 602 yangınla Pendik’te, Avrupa Yakasında ise 807 yangınla Esenyurt’ta meydana geldi. Ağustos ayında en fazla yangın 112 yangınla Pendik ve 139 yangınla Silivri’de görüldü. Aynı dönemde Adalar’da 7, Bakırköy’de ise 23 yangın yaşandı. En fazla yangın olan mahalleler 147 yangın ile Başakşehir Ziya Gökalp ve 93 yangınla Tuzla Aydınlı oldu. Bu mahallelerin dışında, Selimpaşa Merkez’de 87 ve Başakşehir’e bağlı Güvercintepe’de 82 yangın gerçekleşti. Toplam yangınların 5 bin 464’ü sigara, 3 bin 759’u elektrik, 1110’u kasıt, 272’si çocukların ateşle oynaması, 183’ü ise parlama sebebiyle çıktı. Sigara yangınları en fazla 327 ile Arnavutköy, 311 ile Esenyurt ve 307 ile Küçükçekmece’de görüldü. Adalar’da 8, Şile’de 28, Çekmeköy’de ise 49 sigara kaynaklı yangın gerçekleşti.