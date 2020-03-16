8 cm’lik çekirge

İran’ı istilâ eden ve sosyal medyada Türkiye’de de görülebileceği iddia edilen çekirgelerin Hakkâri’de görüldüğü bildirildi.

İlçede esnaflık yapan Übeyit Kartal adlı bir yurttaş, sabah saatlerinde dükkânını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü. Birgün’ün haberine göre, eline aldığı peçeteyle çekirgeyi yakalayan Kartal, “Bu mevsimde çekirgenin Yüksekova’da olması beni çok şaşırttı. Büyük ihtimal bu İran ve Irak’tan gelmiş olmalı. Ben metreyle ölçtüm, tam 8 santimetre uzunluğundadır. Allah’tan şimdi havalar soğuk, yoksa gelirlerdi” dedi.Yüksekova Belediyesi veteriner hekimi Hekim Kaçan, “Muhtemelen bu çekirge Irak ve İran’ı istilâ eden sürüden görülendir. Muhtemelen hava daha sıcak olsaydı, bu çekirge sürüsü buradan geçebilirdi. İnanılmaz bir durum, Yüksekova’da bu mevsimde bir çekirge görüldü. Şimdi İran ve Irak’ta hava daha sıcak olduğu için orada görülmüş bu çekirge istilâsı. Burada daha hâlâ yerde kar olduğu için çekirgeler buraya gelmemiş” ifadelerini kullandı.