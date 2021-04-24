900 derecelik ısıda oruç tutuyorlar

Nevşehir’in el sanatlarıyla ünlü ilçesi Avanos’ta, toprağı sanata dönüştüren çanak ustaları, ürünleri tüketiciye ulaştırmadan önce 900 derece ısıda pişirerek dayanıklılığını artırırken, mesleklerini Ramazan ayında ateşin başında sürdürüyor.

İlçede 7 bin yıllık geçmişi olan çanakçılık mesleğini devam ettiren ustalar, tezgâhta el emeği göz nuru ile yaptıkları çanak ürünlerini iki hafta boyunca kurumaya bırakıyor. Daha sonra geleneksel yöntemlerle yapılan taş fırında pişirilen ürünler, kullanıma hazır hale getiriliyor.

Çanak ustası 40 yaşındaki Muharrem Akkuş, 25 yıl önce çanak atölyelerinde başladığı işinde her yıl en zorlu süreci Ramazan ayında yaşadıklarını belirtti. Taleplere göre çeşitli çanak malzemeleri ortaya çıkarmak için çalıştıklarını anlatan Akkuş, tüketiciye ulaşmadan önceki son aşamada ürünlerin pişirildiğini ifade etti.

Çanak ustası Muharrem Akkuş, “Ürünlerin türüne göre değişiyor ve bazen 8 bazen 10 saat boyunca ortalama 900 derece ısıda pişiriyoruz. Ateşin karşısında saatlerce durmak Ramazan ayında zorluyor” dedi.