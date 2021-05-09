Aç-kapa ile salgın bitmez

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, vak’a sayısındaki azalışta yapılan test sayısındaki düşüşün de etkili olduğunu, ancak aktif hasta sayısının 550-600 bin bandından 350 bin bandına gerilediğini gördüklerini söyledi.

Bulut, “Bu önlemler vaka sayılarını 5 binin altına çekemez. Tam açılma için asıl hedef aslında vaka sayılarını 800’e çekmektir. Bunun başarılamayacağı gözüküyor. Zaten bugün itibariyle süreyi yarılamış durumdayız. Geriye kalan sürede de 15 bin vaka sayısının düşeceği ihtimali gözükmüyor” diye konuştu. Öte yandan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu: “Aç-kapa” yaparak bu salgını engellemek mümkün değil” dedi. Test sayısındaki azalmaya değinen Prof. Dr. Küçükosmanoğlu temaslılar arasında bile sadece semptomlular test yapıldığına dikkat çekti. Küçükosmanoğlu, Covid-19 salgınını kontrol altına almada aşılamanın hayati önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin şu anda aşı uygulamasında en yavaş dönemini geçirdiğini söyledi.

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