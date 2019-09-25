Adalar Belediye Başkanı açıkladı: Faytonla ulaşım sona eriyor

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar'da faytonların taşıma ve ulaşım aracı olmaktan çıkacağını ve ada haklının yakın zamanda yeni bir ulaşım aracıyla tanışacağını söyledi.

Habertürk'ten Kübra Demir'e son günlerde gündemden düşmeyen fayton tartışmaları ile ilgili açıklama yapan Gül, ekim ayında Adalar'daki ulaşım sistemine ilişkin yeni adımlar atılacağını söyledi.

Göreve gelir gelmez 'bu konuyu bir bomba gibi kucaklarında bulduklarını söyleyen Gül, "Çünkü geriye doğru zaman içinde burada iki dönem CHP'li belediye var. Ama büyükşehirde CHP olmayınca bu sorun kendi haline bırakılmış adeta bir çözümsüzlüğe doğru itilmiş. Sadece fayton değil; aslında bizim adalarımızda fayton resmi ulaşım aracı olarak görünüyor. Onun dışındaki ulaşım araçlarının tümü yasal nitelik taşımıyor. Örneğin buraya gelen herkesin bildiği küçük akülü araçlar var. Bunların hiçbiri resmi nitelik taşımıyor. Ama küçücük adada hem sayısı çoğalan fayton var ve bir de disipline olmaktan çıkarılmış atlar sorunu var. Hem diğer araçlar, bisiklet var. Doğrusu bizim açımızdan yayaların en özgür olması gereken adada neredeyse yayanın yürüyecek yeri kalmamış durumda. Bu nedenle biz ilk olarak bu en zor sorunu çözmek İBB ile birlikte adım attık. Bir ay önce bir çalıştay yaptık Büyükada'da. Faytoncular ve sivil toplum kuruluşları dahil konunun tüm taraflarını davet ettik ve konuştuk" dedi.



'ADADA ULAŞIM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ'

Çalıştay sonucundan Adada mevcut ulaşım sisteminin devam edemeceği kararı çıktığını belirten Gül, bu yüzden ulaşım sisteminin yakın zamanda değişeceğini söyledi.

Gül, ekim ayında bu yönde ilk adımın atılacağını ifade etti ve 'Yeni sistemde faytonlar olacak mı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu tabii çok tarafları olduğu ve geleneksel de bir sektör olduğu için çözümü en zor konulardan biri. Ama benim şu ana kadar hem Büyükşehir ile görüşmelerimiz hem buradaki çalışmalarımız şunu gösteriyor. Çok büyük ihtimalle bir ani değişiklik olmazsa faytonlar mevcut şekildeki gibi ulaşım, taşıma aracı olmaktan çıkarılacak. Eğer sonuçta atları da adadan çıkarmayalım gene de geleneksel ada fotoğrafından tam olarak çıkmasın gibi bir görüş ortaya çıkarsa bu da ancak sembolik turistik niteliği ile kalabilir, adaya turistik bir boyut katması şeklinde kalabilir."