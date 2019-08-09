Adana Büyükşehir Belediyesi'nden işçilerine bayram ikramiyesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti ve MHP oyları ile borçlanma teklifinin reddedilmesine rağmen işçilere bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme gelen MHP’li Hüseyin Sözlü döneminden belediyeden kalan ikramiye ve ücret alacakları ile bayram öncesi maaşların ödenmesi amacıyla belediyenin borçlanması teklifi AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedilmişti.
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda çalışanlarla gerçekleşen bayramlaşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar işçilere 600 lira bayram ikramiyesi ödeyeceğini ifade etti.