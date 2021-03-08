Adıyaman'da 105 ev için karantina kararı

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında son üç günde 105 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 105 evde karantina uygulanmaya başlandı. Öte yandan, Gölbaşı ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ilçeye bağlı Haydarlı Köyü Cerrah Obası için 10 günlük karantina kararlaştırıldı. Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda önlem alırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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