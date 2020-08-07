Adıyaman'da 26 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 26 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, İmamağa, Mara, Mehmet Akif, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yeşilyurt ve Yeni mahalleler ile Koçali köyü Güvenli mevkisindeki 26 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

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