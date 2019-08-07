Afetlerin 6 aylık bilânçosu: 73 milyar dolar

Aon verilerine göre, 2019’un ilk yarısında gerçekleşen toplam 163 tabii afet, dünya çapında 73 milyar dolarlık ekonomik kayıp meydana getirdi.

Aon’un 2019’un ilk 6 ayını kapsayan Küresel Doğal Afetler Raporu yayımlandı. Tüm dünyada insan hayatını tehdit eden, çok sayıda ölüme sebep olan tabiî afetler, dünya ekonomisine de büyük maliyetler getiriyor. Aon verileri, 2019’un ilk yarısında gerçekleşen toplam 163 tabiî afetin dünya çapında 73 milyar dolarlık ekonomik kayıp meydana getirdiğini ortaya koyuyor. 73 milyar dolarlık ekonomik kaybın 20 milyar dolarlık kısmını ise sigortalanmış kayıplar oluşturuyor. Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO’su Ferhan Özay şunları söyledi: “Doğal afetlerin yol açtığı kayıplar, şirketleri afetlerin etkilerini azaltma ve dirençliliği arttırma konusunda yeni adımlar atmaya zorluyor. Veriler ve analizler ışığında, şirketin gelirlerini ve karlılığını tehdit etmesi muhtemel iklim değişikliği, şiddetli hava olayları ve bunların oluşturacağı muhtemel kayıplar hesaplanmalı. Böylece, şirketin finansal yapısına göre özelleştirilmiş parametrik çözümlerle etkin bir koruma sağlanabilir.”

Bütün dünyadaki topluluklar etkilendi

Yılın ilk 6 ayında küçük ve orta ölçekli tabiî afetler bütün dünyadaki toplulukları etkiledi. 2019’un ilk 6 ayında toplamda 163 tabiî afet meydana gelirken, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) ülkelerinde 50 adet önemli kayba yol açan tabiî afet yaşandı. Aon’un raporu 73 milyar dolarlık ekonomik kayba sebep olan tabiî afetlerden tek başına şiddetli hava olaylarının 72 milyar dolarlık ekonomik kayba sebep olduğunu ortaya koyuyor. Raporda, büyük ekonomik kayıplara sebep olan başlıca tabiî afetlerin sel ve şiddetli hava olayları olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 2019 Haziran ayının bütün dünyada kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayı olduğu görülüyor. 2019’un ilk yarısında önemli ekonomik kayıplara yol açan tabiî afetlerde toplamda 3800 kişi öldü. 2019’un yarısında en çok ölüme yol açan tabiî afetler olan tropik siklonlar ve sel baskınları, sırasıyla 1500 ve 1425 kişinin ölmesine sebep oldu. Tropik siklonlar dolayısıyla yaşanan can kayıplarının büyük bir bölümü ise Afrika’da yaşandı.

İstanbul – Yeni Asya