Afrin'de terör saldırısı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 5 çocuk yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. İftar öncesi düzenlenen terör saldırısında aracın çevresinde oynayan 5 çocuk yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. AA

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