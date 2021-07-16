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16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Akdeniz ormanları yanıyor

16 Temmuz 2021, Cuma 20:44
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz’de gün içinde 20 orman yangını çıktığını, 18’inin kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Adana, Antalya ve Mersin’de orman yangınları olduğunu duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; yangınlara ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli’nin mesajı şöyle: “Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Vatandaşlarımızı ormanlarda daha dikkatli olmaya dâvet ediyorum. Kahramanlarımız Adana Pozantı ve Sarıçam, Antalya Kaş, Mersin Gülnar orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale ediyor, İHA’lar saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor. Ayrıca yine Adana Pos, Diyarbakır Hani, Kastamonu Taşköprü, Hatay Arsuz orman yangınları, büyük bir özveri ile kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları devam ediyor.”

1 günde 20 yangın

Pakdemirli, ülkenin çeşitli bölgelerinde gün içinde 20 orman yangını çıktığını belirterek, “Bunların 18’i kontrol altına alındı. Çok yeni bir yangın var. Muğla Bodrum Yalıkavak’ta yangın çıktı. Şu an bu yangınla ilgili ekiplerimizi sevk ettik. Bugün ayrıca Osmaniye’de yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın vardı, bu yangın da kontrol altına alınmıştır” dedi.

50 ev boşaltıldı

Orman yangınlarının dışında kırsal alandaki yedi yangına daha müdahale edildiğini belirten Bakan Pakdemirli şunları söyledi: “Şu an içinde bulunduğumuz Mersin Aydıncık’in Pembecik Mahallesi’nde geçtiğimiz sabah çıkan yangına 15 dakika sonra müdahale edildi. Elbette çıkış sebebi kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor ama insan kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Yangına 3 uçak, 21 helikopter, 165 arazöz, 20 iş makinası, 20 su ikmal aracı ve 850 personel müdahale etti. 650 hektar alanı yangın etkilemiş vaziyette. Yangın atlamalı bir şekilde devam ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu ve rüzgârın da yer yer 50 kilometre olduğu bir noktadayız. Şu anda müdahalemiz devam ediyor.” Pakdemirli, “Can ve mal kaybımız bu yangında yok. Yerleşim yerlerinde hasar yok. Yerleşim yerlerinde herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Ancak sabah saatlerinde Pembecik Mahallesi’nde tedbir amaçlı 50 evi boşaltmış bulunuyoruz” diye konuştu. 

Etiketler: Akdeniz, orman, yangın
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