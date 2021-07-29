Akdeniz yanıyor

ADANA, MERSİN VE ANTALYA’DA ÇIKAN ORMAN YANGINLARINDA ONLARCA HEKTAR ORMANLIK ALAN KÜL OLDU. SİLİFKE VE MANAVGAT İLÇELERİNDE BİRÇOK EV YANDI.

Osmaniye’de ormanlık alanda çıkan yangında rüzgârın etkisiyle yayılan alevler sebebiyle Tülüce mevkiindeki bazı evler boşaltıldı. Mersin’in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın sebebiyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Boğsak’taki bazı kamp alanları da tedbiren boşaltıldı. Öte yandan İskenderun-Adana otobanında üç ayrı noktada yangın meydana geldi. Emniyet birimleri itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini bildirdi.

Manavgat’ta felaket

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Çarşamba öğle saatlerinde Antalya Manavgat’ta çıkan orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu, “Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor. Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay’ın AFAD’ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok”

Yangının etkili olduğu alanın arttığını belirten Pakdemirli, “Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden.” değerlendirmesinde bulundu. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını hatırlatan Pakdemirli, “Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok.” dedi. Bakan Pakdemirli, Akseki’de bir kişinin yangından etkilenerek öldüğünü, Oymapınar Barajı’nda da 10 kişinin mahsur kaldığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, “Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı” dedi. Şu ana kadar bölgede 18 köy ve mahalle tahliye edilmiş durumda.

3 can yangın kurbanı

Manavgat Yangınında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, “Oymapınar Barajı’nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı.” açıklamasını yaptı.

KKTC seferine 8, Manavgat’a 2 uçak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi istifaya dâvet eden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Kıbrıs’a şatafatla 8 uçakla git. Manavgat yanıyor ve sadece 2 uçakla müdahale ediliyor” dedi.