Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Ali İhsan Tola, 1927 Senirkent doğumludur.

Orman İşletme Mühendisidir. Ali İhsan Tola, çağımızın bir Lokman Hekimi gibiydi. Bir başka ifade ile “Alaylı Fitoterapi” uzmanıydı. Adeta, Tıbb-ı Nebevî’nin çağımızdaki temsilcisi gibiydi. 1950 yıllarında Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar’ı tanıdıktan sonra, mühendisliği bırakıp, Nur hizmetleri ile iştigale başlamıştır. Bir ara Sav’da bulunan teksir makinesiyle tab işlerinde bulunmuştur. 1953’den 1956 tarihine kadar Ankara’da Risale-i Nur eserlerinin yeni harflere çevrilerek matbaalarda basılmasında da çok emeği geçmiştir. Bediüzzaman, onu daha çok siyasilerle olan hizmetlerde istihdam etmiştir. Dayısının oğlu olan Dr. Tahsin Tola ile birlikte vazifelendirmiştir. 14 Mayıs 2009 tarihinde vefat eden Ali İhsan Tola’yı rahmetle anıyoruz. İstanbul – Yeni Asya

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