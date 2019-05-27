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27 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarındaki çakar lambalar söküldü

27 Mayıs 2019, Pazartesi 17:12
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin bünyesinde yöneticilere hizmet veren araçlarda bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemi (çakar lambaları) söküldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasıyla geçen hafta yayımlanan ve "Mevzuata aykırı şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarısı sistemi bulunan araçlardaki sistemler ivedi olarak sökülecektir" şeklindeki genelgenin ardından araçlardaki çakar lambalarının sökülmesine başlandı.

Bu kapsamda ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın makam aracından, ardından Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 21 araçtaki çakarlar söküldü.

Belediye bünyesinde ve şirketlerde bulunan diğer araçların da söküm işlemlerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi.  

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, çakar lamba
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