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9 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Ankara'da feci trafik kazası: 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

09 Ağustos 2024, Cuma 12:23
Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre kazada 9 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.

26 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ankara'nın Polatlı mevkisinde meydana gelen otobüs kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde üç Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Otobüsün Ağrı'dan çıkış anı güvenlik kamerasında

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsünün, dün saat 09.35'te Doğubayazıt ilçesindeki otogara giriş yaptığı ve bir süre sonra yolcuları alarak hareket ettiği bildirildi.

Otobüsün, Doğubayazıt Otogarı'na giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kazadan etkilenenlere psikososyal destek verilmeye başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşen otobüs kazasının ardından Psikososyal Destek (PSD) ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ve hastanelere intikal ederek kazadan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamışlardır. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

AA

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