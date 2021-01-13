Ankara'da hem yağmur hem kar yağışı etkili oldu

Sabah erken saatlerde başlayan yağmur Ankara'nın bazı kesimlerinde kara dönüştü.

Hava sıcaklığının hissedilir oranda düşmesiyle buzlanan ve kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de trafikte aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, kent için dün sarı uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarmıştı. AA

Okunma Sayısı: 234

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.