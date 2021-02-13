Ankara'da iki ilçede su kesintisi yaşanacak

ASKİ, çalışma sebebiyle Çankaya ve Mamak'ın bazı mahallelerinde 18 saatlik su kesintisi olacağını açıkladı.
Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerine su sağlayan içme suyu şebeke hatlarında bağlantı çalışması yapılacak.
Kentin 2 ilçesinde başlayacak kesinti bu akşam saat 21.00'de başlayacak, yarın saat 15.00'de sona erecek.
ASKİ Genel Müdürlüğü kesintinin olacağı bölgeleri duyurdu:
"Çankaya'da Fakülteler, Cebeci, Öncebeci, Dilekler, Çamlıtepe, Topraklık, Aşağı Topraklık, 50. Yıl ve Ertuğrul Gazi, Mamak'ta Akdere, Abidinpaşa, Kazım Orbay, Kutlu, Balkiraz, Kartaltepe, Şafaktepe, Mehtap, Peyami Safa, Saimekadın, Demirlibahçe ve General Zeki Doğan mahalleleri."