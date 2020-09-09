Ankara'da toplu taşımaya yönelik yeni tedbirler alındı

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelgenin ardından Ankara Valiliği koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlere dair açıklama yaptı. Açıklamada, Ankara genelinde minibüs ve midibüs’te ayakta yolcu alınmayacağı bildirilirken, meskenler hariç il genelinde her türlü alanda maske takmanın zorunlu olduğu kaydedildi. Metro ve diğer toplu taşıma araçlarında hangi tedbirler uygulanacağı da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararıyla netleşti. Buna göre, raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin % 50'si kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine karar verildi.

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