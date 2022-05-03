Ankara için 'Sarı' uyarı yapıldı

Meteoroloji'nde yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı sayfasında, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Bolu için 'Sarı' kodlu uyarı yapıldı. Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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