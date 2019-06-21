"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Araklı'daki selde kaybolan 3 kişi hala aranıyor

21 Haziran 2019, Cuma 13:59
Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin ise aranmasına, yaralı kurtulan 2 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 3 kişinin bulunması için JAK, AFAD, UMKE ve AKUT başta olmak üzere 319 kişilik ekip, 62 araç ve 39 iş makinesi ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

18 Haziran'da ilçeye bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucunda sel ve heyelan meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerce ve helikopter destekli yürütülen kurtarma çalışmalarında 76 kişinin tahliyesi sağlandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, olayın ardından Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerlerinin yıkıldığını, 2 kişinin de cesedine ulaşıldığını bildirdi. İlerleyen saatlerde Jandarma Genel Komutanlığının bölgeye 30 arama kurtarma ekibi kurtardığı bilgisini paylaşan Vali Ustaoğlu, HES barajında sıkıntı olduğu yönündeki paylaşımların bilgi kirliliğinden kaynaklandığını, böyle bir durum olmadığını ifade etti.

Aynı gün gece saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığında düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısının 3'e çıktığını, 7 kişiye de ulaşılamadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayla ilgili bilgi aldığı Araklı Kaymakamlığında, arama kurtarma ve tespit çalışmaları için Valilik koordinatörlüğünde kriz merkezi oluşturulduğunu duyurdu.

Soylu, Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile 19 Haziran sabah saatlerinde ise selden etkilenen ve ulaşıma kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulundu.

Kayıp vatandaşların bulunabilmesi için sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmaları, Çamlıktepe Mahallesi'ne 4 kilometre mesafede bulunan Karadere mevkisinde yoğunlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Turhan yaptığı açıklamada, mağduriyetlerin giderileceği bilgisini paylaştı.

Selde hayatını kaybedenlerden Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu'nun Araklı ilçesindeki cenaze törenine katılan Pakdemirli, ölü sayısının 7'ye çıktığını, kaybolan 3 kişinin bulunması için de çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

AA

Etiketler: Araklı, sel, kayıp
Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: İran'ın saldırısını 10 dakika kala durdurdum

    Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi

    Bağdat'ta bir camiye intihar saldırısı: 10 ölü

    İran nükleer anlaşmayla ilgili ikinci adımı atmaya hazırlanıyor

    Trump'tan İran'a: Ya müzakere, ya savaş

    İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırıları: 6 ölü

    Barzani İstanbul'da

    İsmail Demir'den S-400 açıklaması

    Rusya: ABD-İran arasındaki durum son derece tehlikeli

    Seçim sonrası yeni vergi ve zamlar bekleniyor

    Siirt'te terör operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

    İmamoğlu: Altını çizelim; olan diplomamla ilgili haber yapmışlar

    Uygur Türklerine yönelik baskının araştırılmasını isteyen önerge reddedildi

    AB,Türkiye'yi kınadı

    İsmailağa Cemaatinden Yıldırım'a destek açıklaması

    Meksika'da göçmenlere eve dönüş için '1 dolarlık bilet'

    'Trump İran'a saldırmaktan son anda vazgeçti'

    Öğrenciler hem iş bulamıyor, hem de borçlanıyor

    Arap Birliği'nin Brezilya'ya baskısı sonuç verdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin içi
    Risale-i Nur'dan

    İhvan ile Nurcular arasındaki farklar - 1
    Genel

    Yargı bağımsızlığı sınıfta kaldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Ya Sisi kazanacak, ya Yıldırım” öyle mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu anlayıştan bir an önce kurtulmak lâzım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Siyasette çirkinlik diz boyu
    Genel

    İsmailağa Cemaatinden Yıldırım'a destek açıklaması
    Ali HAKKOYMAZ

    Süleyman Demirel ya da Konuşan ve Yasaksız Türkiye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.