Araklı'daki selde kaybolan 3 kişi hala aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin ise aranmasına, yaralı kurtulan 2 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 3 kişinin bulunması için JAK, AFAD, UMKE ve AKUT başta olmak üzere 319 kişilik ekip, 62 araç ve 39 iş makinesi ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

18 Haziran'da ilçeye bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucunda sel ve heyelan meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerce ve helikopter destekli yürütülen kurtarma çalışmalarında 76 kişinin tahliyesi sağlandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, olayın ardından Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerlerinin yıkıldığını, 2 kişinin de cesedine ulaşıldığını bildirdi. İlerleyen saatlerde Jandarma Genel Komutanlığının bölgeye 30 arama kurtarma ekibi kurtardığı bilgisini paylaşan Vali Ustaoğlu, HES barajında sıkıntı olduğu yönündeki paylaşımların bilgi kirliliğinden kaynaklandığını, böyle bir durum olmadığını ifade etti.

Aynı gün gece saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığında düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısının 3'e çıktığını, 7 kişiye de ulaşılamadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayla ilgili bilgi aldığı Araklı Kaymakamlığında, arama kurtarma ve tespit çalışmaları için Valilik koordinatörlüğünde kriz merkezi oluşturulduğunu duyurdu.

Soylu, Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile 19 Haziran sabah saatlerinde ise selden etkilenen ve ulaşıma kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulundu.

Kayıp vatandaşların bulunabilmesi için sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmaları, Çamlıktepe Mahallesi'ne 4 kilometre mesafede bulunan Karadere mevkisinde yoğunlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Turhan yaptığı açıklamada, mağduriyetlerin giderileceği bilgisini paylaştı.

Selde hayatını kaybedenlerden Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu'nun Araklı ilçesindeki cenaze törenine katılan Pakdemirli, ölü sayısının 7'ye çıktığını, kaybolan 3 kişinin bulunması için de çalışmaların devam ettiğini duyurdu.