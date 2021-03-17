Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın çıktı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve çok sayıda eve sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

170 haneli Dereiçi köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki çok sayıda eve sıçrayan yangına, Orman İşletme Şefliği ile Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Demirören haber ajansına konuşan Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi. Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir de yangında can kaybının olmadığını aktardı. Öte yandan, çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçesine bağlı 170 haneli Dereiçi köyünde bir evde başlayan yangının diğer evlere sıçradığını belirterek, "Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı. Euronews Türkçe

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