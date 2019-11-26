Atlasglobal uçuşlarına 1 ay ara verdi

Atlasglobal, Instagram'dan bir açıklama yayınlayarak bugünden başlayarak 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici olarak operasyonlara ara verildiğini duyurdu.

Atlas Global, Instagram'dan bir açıklama yayınlayarak bugünden başlayarak 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici olarak operasyonlara ara verildiğini duyurdu. Atlas Global'in Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Havayolumuz tarafından alınan karar ile sizlere farklı bir uçuş deneyimi sunabilmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. 26 Kasım 2019 itibariyle 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir. Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır.

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