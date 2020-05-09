AVM'ler için hijyen tedbirleri belirlendi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerine ilişkin hijyen tedbirlerini belirledi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerine (AVM) ilişkin hijyen tedbirlerini belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AVM ve içindeki iş yerlerinin görünür yerlerine Kovid-19 önlemleriyle ilgili afişler asılacak. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak, AVM girişlerindeki hava perdeleri çalışması halinde kapatılacak.

AVM'lerde, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi gibi sağlık otoritelerince önerilmeyen ve toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabileceği öngörülen dezenfektan türevi ve benzeri uygulamaların yapılmaması istendi.

AVM giriş ve çıkış kapılarına yönelik şu tedbirler alınacak:

"-Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek ve zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacak.

- AVM'de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak.

- Alışveriş merkezindeki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.

- AVM'den çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilecek.

- AVM'ye girişte tıbbi/bez maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak.

- Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayıp, sağlık kuruluşuna gitmesi istenecek.

- AVM giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına uyulacak, kişiler sırayla içeriye alınacak, sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

- Müşteriler anonslar ya da videolarla Kovid-19 kapsamında AVM'de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilecek. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması istenecek.

- Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek."

AVM'lerde Kovid-19 bulaşma riskini artıracağından, konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler, broşür dağıtımı, promosyon uygulamaları yapılmayacak.

Sigara içme, dinlenme ve oyun alanları, sinemalar ve mescitler kullanılmayacak. Oto yıkama ve vale hizmeti verilmeyecek.

Genel alanlarda yemek ve diğer gıdaların tüketimi, tekerlekli sandalye ve mama sandalyesi kullanımı, bebek arabası kiralanması söz konusu olmayacak.

Asansörlere kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az 3 kez temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak.

AVM tuvaletlerine el yıkama ve maske kullanımıyla ilgili afişler asılacak. El kurutma makineleri kullanılmayacak, tek kullanımlık kağıt havlu sistemine geçilecek. Sıvı sabun bulundurulacak, su ve sabunların mümkünse fotoselli olması, tuvalet alanlarına giriş kapılarının elle tutularak açılmaması sağlanacak.