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26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Aydın - Söke'de son durum?

25 Temmuz 2022, Pazartesi 23:00
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye, Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Yangında gün batımına kadar 12 helikopter ve 7 uçak havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

Gece havadan söndürme çalışmalarının devam etmesi için 5 helikopterin bölgeye yönlendirilmesi planlandı.

Karadan söndürme çalışmalarına 56 adet arazöz ve su tankeri, 7 adet dozer, 540 adet personel görev alıyor.

Yangın bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, sağlık personeli, belediye itfaiye ekipleri ve vatandaşlar görev alıyor.

Öte yandan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. 

"Yamaç Mahallesi'nde tedbir amaçlı tahliye için araçlar bekletiliyor"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında ilk etapta yapılan incelemelere göre, 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol alınmasında güçlük çekildiğini aktaran Aksoy, "Şu anda tahminen 50 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Yangını kontrol altına alabilmiş değiliz. Gece görüşlü 3 helikopterin de hazırlıkları yapılıyor. Kısa bir süre sonra onlar da yangına müdahale edecekler. Temennimiz yangını kontrol altına almak ve zarar gören alanları yeniden yeşillendirmek, yeniden ormanlık vasfına kazandırmaktır." ifadesini kullandı.

Yamaç Mahallesi'nde de tedbir amaçlı insan ve hayvan tahliyesinin yapılması için araçların bekletildiğini belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Yangın şu an için bu bölgede risk oluşturmuyor ancak rüzgar farklılaşır, ani şiddetli rüzgar çıkabilirse tedbir olarak arkadaşlarımız burada süreci takip edecek. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden almış olduğumuz bilgi, gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgarın bir miktar daha azalacağı, sabah saatlerinde de daha stabil olacağı yönünde. Temennimiz de o süreç içerisinde tamamen yangını kontrol altına alabilmek."

AA

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