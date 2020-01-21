Aydos Ormanı'na kar yağdı

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı tekrar etkili oldu. Kar yağışıyla beraber Kartal’daki Aydos Ormanları da beyaza büründü.

İstanbul’da Meteoroloji görevlileri tarafından pazartesi gecesinden itibaren kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunulmuştu. Gece saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde yağmurla beraber kar yağışı etkili oldu. Kartal’daki Aydos Ormanları'nda da kar yağışı etkisini gösterdi. Aydos Ormanında ağaç dalları ve yapraklar kar nedeniyle beyaza büründü. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu (Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri) ile İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor. Rüzgar ise kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette esecek.

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