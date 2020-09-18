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18 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Bakan açıkladı: Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir

18 Eylül 2020, Cuma 13:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Salda Gölü'ne girilmesine ilşkin, "Gelinen süreçte önümüzdeki sezondan itibaren Beyaz Adalar bölgesinde bu kısıtlamaya gidebiliriz. Beyaz Adalar bölgesinde yasaklayıp Halk Plajı tarafında devam ettireceğiz" dedi.

Salda Gölü'nün "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenmesini sağlayan "Beyaz Adalar" bölgesinde göle girilmesi, kısıtlama taleplerinin fazla olması halinde yasaklanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı değerlendirmede, Salda Gölü'ndeki denetimler ve alana getirilen kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi.

Salda Gölü'yle ilgili bir çevre düzenleme projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, bu kapsamda Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı olarak anılan bölümlerinde de çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Salda Gölü'nü çok önemsediklerini dile getiren Bakan Kurum, gölün dünyada eşi benzeri olmadığını, hazırladıkları koruma projesiyle gölün kıyısına kadar giren araçları engellediklerini ve alanda bulunan kamp alanlarının, konteynırların ve kaçak yapıların kaldırıldığını ifade etti.

Salda Gölü'ne girilmesinin engellenmesi için kendilerine çok ciddi talepler geldiğine dikkati çeken Kurum, "Burdur'dan bu konuda ciddi talep var. Gölde çamur banyosu yapmayı yasakladık. Dumansız hava sahası ilan ettik, ateş yakılması, mangal yapılması, sigara içilmesi yasaklandı." dedi.

"Talep gelmesi halinde kısmi olarak kısıtlamalara gidilebiliriz"

Bakan Kurum, Salda Gölü'nün etrafındaki beyaz kumulların muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte vatandaşlardan, Burdur'dan talep gelmesi halinde kısmi olarak kısıtlamalara gidilebiliriz. Halk Plajı'nda sorun çok ciddi yok ama Beyaz Adalar hakikaten korunması gereken bir bölge. Gelinen süreçte önümüzdeki sezondan itibaren Beyaz Adalar bölgesinde bu kısıtlamaya (göle girilmesinin yasaklanması) gidebiliriz. Beyaz Adalar bölgesinde yasaklayıp halk plajı tarafında devam ettireceğiz. Burada da kontrollü bir şekilde, göle zarar vermeyecek şekilde bu süreci yönetmek zorundayız. Salda, hepimizin. Bu değere, bu mirasa sahip çıkmamız gerekir. Salda'ya 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. Burdur'dan ve tüm Türkiye'den gelen talep bu bölgenin korunmasıdır. Biz de Doğa Çevre Kurulumuzdan, Burdur'umuzdan, Burdur'da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda koruma tedbirlerimizi gün be gün arttırıyoruz. Vatandaşlarımızın o güzellikten faydalanacağı alanları da yapmaya çalıyoruz."

Salda Gölü'ne teras yapılacağını aktaran Kurum, "Burada çok önemli bir proje yürütüyoruz. Teraslardan vatandaşlarımız Salda'yı seyredebilecekler, fotoğraf çektirebilecekler. O doğal güzellik karşısında, teraslarda vatandaşlarımız çay-kahve içecekler, yemeklerini yiyecekler." bilgisini verdi.

AA

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