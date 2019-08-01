Bakanlıktan 'Vikipedi' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’de 2 yılı aşkın süredir erişim yasağı olan Wikipedia'nın açılması için, 'Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içinde gösteren' içeriklerin silinmesi gerektiğini açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın soru önergesine yanıt veren Bakanlık, Wikipedia'ya uygulanan erişim yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2 yıldır Türkiye’den erişilemeyen Wikipedia’da yer alan bazı içeriklerin 'Türkiye’yi terör örgütleriyle iş birliği içerisinde göstermeye çalıştığını' belirtti ve engelin kalkması için Wikipedia’nın içerikleri silmesi gerektiğini kaydetti. Bakanlığın açıklaması şöyle: "Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) tarafından Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör örgütleriyle iş birliği içerisinde göstermeye çalışan içeriklerle ilgili olarak; 5651 sayılı Kanunun 8/a maddesi kapsamında Wikipedia’ya içerikleri çıkarması için birçok defa uyarı maili gönderilmiş, içeriklerin çıkarılmadığının tespit edilmesi üzerine, idari tedbir uygulanmış ve Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 29/04/2017 tarihli ve 2017/2956 Değişik İş Sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Mahkeme kararına istinaden ilgili içeriğin kaldırılması için tekrar bildirimde bulunulmuş ancak müspet bir cevap alınamamıştır. Erişim engelinin kaldırılabilmesi için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 29/04/2017 tarihli ve 2017/2956 D. İş Sayılı Kararında yer verilen URL adreslerindeki içeriklerin çıkarılması gerekmektedir."

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