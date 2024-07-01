Bal yemek isteyen 500 lirayı gözden çıkaracak

Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal, sahte bala karşı tüketiciyi uyardı. Artvin Arıcılar Birliği Arı Teknikeri Rahime Özçelik ise sahte bal satışı yapan kişilere karşı daha caydırıcı önlemler alınmasını istedi.

Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal şunları söyledi: “Türkiye’de satılan balların yüzde 80’i merdiven altı üretimi ve sahte. Ama ben iddia ediyorum Artvin’de veya Ardahan’da üretilen balların yüzde 95’i açık ve net söylüyorum hakiki baldır. Tüketicilerimiz herkese inanmasın, Artvin Arıcılar Birliği var. Arasınlar oradan sorsunlar ve güvenilir balı oradan alsınlar ya da tanıdıkları arı üreticilerinden alsınlar. 150 liraya bal olmaz. 300 liraya da olmaz. Bal yemek isteyen kişi en az 500 lirayı gözden çıkaracak yani çiçek balı yemek istiyorsa. Eğer kestane balı yemek istiyorsa da en az bin lirayı gözden çıkaracak. Bu fiyatın altında fiyatlara alıyorsa, o balların sahte olacağını bilecek.”

Artvin - anka