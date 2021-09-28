Balıkçılığa müsilaj darbesi: Son 40 yılın en kötü dönemi

Son 40 yılın verilerine bakıldığında bu sezon ağların boş kaldığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj her yıl olduğu gibi Kasım ayında tekrar ortaya çıkabilir. Âcilen ekosistem esaslı balıkçılığa geçilmesi gerekir" dedi.

Nisan ayında Marmara Denizi’ni kaplayan müsilaj, balıkçılığı olumsuz etkiledi. Geçen yıl Kasım ayında Marmara Denizi’nde 18-25 metre derinlik aralığında görülmeye başlanan Müsilaj, 2021’in Nisan ayında gelindiğinde ise yüzeyi kaplamıştı. Yapılan temizleme çalışmalarıyla birlikte 1 Eylül’de balık sezonu başlamadan önce yüzeyden kayboldu ancak dipteki varlığını sürdürüyor ve uzmanlar da uzun süre devam edeceğini vurguluyor. Müsilaj Bilim Kurulu üyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın balıkçılığı etkilediğini belirterek, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nda anlatılan ekosistem amaçlı balıkçılığa acilen geçilmesi gerektiğini söyledi. Hürriyet’tin haberine göre, son 40 yılın sezon verileri değerlendirildiğinde bu sezon balık ağlarından bir şey çıkmadığını anlatan Mustafa Sarı şöyle devam etti: “Balıkçılar havalar soğusun diye ümit ediyor ama müsilajın Kasım ayında ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Tarım Bakanlığı’nın acilen, ‘Ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine ilişkin bir plan hazırlayıp ilan etmesi gerekiyor”

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