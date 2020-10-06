Balıkesir'de bir mahalleye karantina kararı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı. 14 gün boyunca giriş çıkışlar kısıtlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Ovaköy Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, mahallede ayrıca çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için bugün saat 18.00'den itibaren karantina kararı alındığı aktarıldı. Ovaköy'de 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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