Balıkesir'de kayboldu Çanakkale'de bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtınada halatları koparak sürüklenen tekne, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulundu.

Erdek Limanı'nda bağlı bulunan "Nurun Öyküsü" isimli teknenin halatları geçen hafta kuvvetli fırtınanın etkisiyle koptu. Sahibinin kayıp ihbarında bulunduğu tekne, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Değirmencik Limanı'na kadar sürüklendi. Burada yaşayan vatandaşlar tarafından bulunan tekne, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Teknenin ekiplerce sahibine teslim edileceği öğrenildi. AA

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