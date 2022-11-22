Barajlar için tehlike çanları

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, kentin ana su kaynağı Tahtalı Barajı’nda su oranının yüzde 41’e düştüğünü belirterek, mevcut yağışların kuraklık nedeniyle etkili olmadığını söyledi.

Yaşar, “Tüm barajlar maalesef bu durumda. Tehlike çanları çalıyor. Ankara’da doluluk yüzde 21’lere, İstanbul yüzde 35’lere düştü ancak en çok Ege’deki barajlarda düşüş var” dedi. Yaşar, “Tüm dünyada büyük bir kuraklık var. Ancak en büyük kuraklık, Batı Anadolu’da yani Ege’de. İzmir’in Tahtalı Barajı’ndaki doluluk yüzde 40’lara düştü. Demirköprü ise Manisa’nın ana barajıdır. Kotu eksi 1,9’a düştü. Aydın’da Kemer Barajı yüzde 3,4’e kadar indi. Denizli’nin tarımsal ve enerji sağlayan önemli barajı Adıgüzel ise su seviyesi yüzde 10’lara geriledi” diye konuştu.

Bu kuraklık çok ciddi

Yağmurların yağmasına rağmen etkili olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, “Bu barajların tamamen dolması için 3-4 yıl geçmesi gerek. Yağmur yağınca barajlardaki doluluğun hemen yükselmesi beklenmesin. Bu kuraklık çok ciddi. Bu nedenle barajlardaki sular, kapalı ortamlardan tarlalara getirilmeli. Şehirlerde kanalizasyonda yağmur suları ayrılıp doğrudan barajlara kazandırılmalı. Yer altı barajları yapılmalı. Biz hala vahşi sulamayla barajların suyunu boşaltıyoruz. Bu nedenle barajlardaki suları daha planlı kullanmalıyız. Devletin yer altı sularıyla barajları kontrol altına almalı. Kurak olan yerlere, kuraklıkta yetişen bitkiler dikilmeli. Sulak olan yerlerde, su ihtiyacı olan bitkiler yetiştirilmeli. Barajlarımız tamamen dolu dahi olsa dikkatli kullanmalıyız” dedi.

Haber Merkezi

