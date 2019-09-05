Barajlardaki doluluk oranı arttı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, barajlarda su seviyelerinde görülen artış, bu yıl yurt genelinde su sıkıntısı yaşanmayacağını gösteriyor.

Su seviyesi geçen yıl düşen barajlarda bu sene itibarıyla artış yaşanıyor. 1 Ekim 2018-3 Eylül 2019 döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 19,4, geçen döneme göre yüzde 18,8 artış oldu. Karakaya Barajı'nda geçen yıl yüzde 25,5 olan doluluk yüzde 69'a çıkarken, Keban Barajı'nda geçen yıl yüzde 50 olarak ölçülen doluluk bu yıl yüzde 79'u buldu. İşletmedeki 246 sulama maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 55,3'e ulaşırken, 122 enerji maksatlı barajda bu oran yüzde 59,7 olarak kaydedildi. Bu yıl 4 büyük şehre ait içme suyu barajlarında geçen seneye göre yüzde 4,5 daha fazla su bulunuyor. AA

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