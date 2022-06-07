"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Başkentte sağanak etkili oluyor

07 Haziran 2022, Salı 13:47
Başkentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ile dolu cadde ve sokaklarda etkili oldu, zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.

Yağış nedeniyle Etimesgut İstasyon Caddesi üzerinde yoğun su birikintileri meydana geldi, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Cadde üzerindeki dükkanların su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı, yoldaki vatandaşlar da ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Biriken yağmur suları, rögarların da taşmasına neden olurken, araç yollarındaki su, kaldırımların seviyesine ulaştı.

AA

Etiketler: başkent, sağanak
Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa'da üretilecek yeni araçlara alkolmetre zorunluluğu getiriliyor

    İsrail Arakib köyünü 202'nci kez yıktı

    "İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi" iddiası

    Avusturya'da camiye çirkin saldırı

    Nusret Demiral öldü

    Dar gelirliyi değil faizciyi ihya ettiler

    Fırınlar kapanıyor

    En şiddetli gıda krizi yaşanabilir

    Et ve süt fiyatı çok artacak

    Siz Türkiye değilsiniz, Türkiye sizden büyüktür

    İhtilaflar uzlaşmayla çözülsün

    Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi dua bekliyor

    Ekonomide alarm: Dolarizasyon yüzde 72

    Hukuka bağlılığı reddetmek anlamına geliyor

    Türkiye, Erdoğan'dan çok büyüktür

    "İsrail 2022'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 300 evi yıktı"

    6 partiden 'seçim güvenliği' açıklaması

    Filistin, Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki gösterdi

    "Savaşta 32 Ukraynalı gazeteci öldü"

    Poşet çaylardaki tehlikeye dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu acılar bitsin artık
    Risale-i Nur'dan

    Eşler birbirine ebedî hayat arkadaşı
    Halil ELİTOK

    Zulme boyun eğmemek
    Osman ZENGİN

    Mahmut Katı kardeşimize rahmetler dileriz
    Cevher İLHAN

    Milleti bezdirip yıldırma tuzağı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Büyüklerden ibretli cevaplar
    Ahmet BATTAL

    Türlü çeşitli istibdatlar ve YÖK ve üniversiteler
    Süleyman KÖSMENE

    Ölüme karşı mücadele edilir mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.