Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Saatte 75 kilometre hıza ulaşması beklenen şiddetli rüzgar yarın akşam saatlerine kadar sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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