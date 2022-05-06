Bayramda 3 milyon kişi hava yolunu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde 2 milyon 970 bin kişinin hava yoluyla seyahat ettiğini belirtti.

29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplamda 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığını belirten Karaismailoğlu, iç hatlarda 1 milyon 430 bin, dış hatlarda 1 milyon 540 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, “Ramazan Bayramı tatili döneminde toplamda 2 milyon 970 bin yolcu hava yolunu tercih etti.” ifadesini kullandı. AA

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