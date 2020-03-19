Bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu

Son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı D-100 kara yolunda kar yağışı, Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölümünde etkili oluyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmasını yürütürken bölgede görev yapan trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kar yağışı, Bolu kent merkezinde de iki gündür aralıklarla devam ediyor. Eskişehir’de kar yağışı etkili oldu Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, yarın sabah saatlerine kadar Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde hafif, yer yer orta, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde ise orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu bildirildi. Yetkililer ve çiftçilere, gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarı yapıldı. Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetre ölçüldü Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor. İzmit'teki Umuttepe, Gölcük'teki Erikli Tepe Tabiat Parkı Yolu, Başiskele'deki Aytepe Yolu başta olmak üzere pek çok noktada karla mücadele ekibi görev yapıyor. Yollarda buzlanmaya bağlı olumsuzlukların önüne geçilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı devam ediyor. Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı, 80 santimetre ölçüldü. AA

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