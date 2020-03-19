"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu

19 Mart 2020, Perşembe 10:18
Son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı D-100 kara yolunda kar yağışı, Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölümünde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmasını yürütürken bölgede görev yapan trafik polisleri ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışı, Bolu kent merkezinde de iki gündür aralıklarla devam ediyor.

Eskişehir’de kar yağışı etkili oldu

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. 

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, yarın sabah saatlerine kadar Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde hafif, yer yer orta, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde ise orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu bildirildi. 

Yetkililer ve çiftçilere, gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarı yapıldı.

Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetre ölçüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

İzmit'teki Umuttepe, Gölcük'teki Erikli Tepe Tabiat Parkı Yolu, Başiskele'deki Aytepe Yolu başta olmak üzere pek çok noktada karla mücadele ekibi görev yapıyor.

Yollarda buzlanmaya bağlı olumsuzlukların önüne geçilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı devam ediyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı, 80 santimetre ölçüldü.

AA

Etiketler: bölge, kar yağışı
Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pazarcılara eldiven ve maske zorunluluğu

    İran'da 10 bin mahkuma af

    9 sınavın tarihini ertelendi

    Dolar 6.50'yi aştı

    'İran'da 10 dakikada bir kişi koronavirüsten ölüyor'

    Benzin ve motorine indirim

    Bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu

    Tedbiri de morali de sağlam tutalım

    İtalya'da ölü sayısı 3000'e yaklaştı

    Virüsten nasıl korunuruz?

    Maskelere eczane ve reçete zorunluluğu

    Türkiye'de koronavirüsten 2. ölüm yaşandı: Vaka sayısı da 191'e yükseldi!

    103 yaşında şifa buldu

    Kovid-19, dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti?

    Koronavirüs tebirleri açıklandı: 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nda neler var?

    20 bin sözleşmeli öğretmen atandı

    İdlibli 2 aylık Abdurrahman bebek ve ailesi yardım bekliyor

    'Koronavirüsle Mücadele Toplantısı'nın ardından Erdoğan'dan açıklamalar

    Marmaris'te endişeli bekleyiş devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’den bu hale
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rüstem GARZANLI

    İlâhî bir ikaz: Koronavirüs
    Süleyman KÖSMENE

    Duâya çağrı
    Ahmet BATTAL

    Yalancı çobanın beka meselesi
    Cevher İLHAN

    Ve koronavirüs dersi...
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Korona da ilâhî ikaz
    Risale-i Nur'dan

    Akılları hayrette bırakan, İlâhî bir makine: Mikrop
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’yi tehdit eden paşalar
    Genel

    Virüsten nasıl korunuruz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.