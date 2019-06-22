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22 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Bediüzzaman Mevlidi yarın Isparta'da

22 Haziran 2019, Cumartesi
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bediüzzaman Mevlidi, 23 Haziran Pazar günü öğle namazını müteakip Isparta Terminal Camii’nde gerçekleştirilecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bediüzzaman Mevlidi, 23 Haziran Pazar günü öğle namazını müteakip Isparta Terminal Camii’nde gerçekleştirilecek. Mevlid için tanıtım ilânlarıyla caddeler süslenerek hazırlıklar tamamlandı. Mevlidde Hz. Peygamber (asm) olmak üzere, Sahabe-i Kiram, Tabiin, Tebe-i Tabiin, Eimme-i Mezahibin, Ulema-i Kiram, Evliya-i İzam, hususan Bediüzzaman Said Nursî, ahirete intikal eden Risale-i Nur Talebeleri ve Ümmeti Muhammed (asm) için Mevlid-i Şerif tilâvet edilecek. Mevlid açılış konuşmasını Yeni Asya Gazetesi yazarlarından emekli müftü Halil Elitok yapacak. 

Yazarlarımız kitaplarını imzalayacak

Gıda kermesinin de olduğu programda Yeni Asya yazarlarından Raşit Yücel, Mustafa Öztürkçü, Ahmet Özdemir, Süleyman Kösmene, Rıfat Okyay ve Ali Vapurlu kitaplarını imzalayacak. Isparta Yeni Asya Temsilcisi Mithat Yanmaz, Isparta’nın Üstad Hazretleri için öneminden bahsederek şunları söyledi: “Üstad Hazretleri biliyorsunuz Barla’ya sürülüyor. 1953’ten sonra Lem’aları, Sözler’i burada yazıyor. Barla’da da 8 sene kaldıktan sonra Isparta’ya getirtiliyor. İşte insanlar da bu yüzden Isparta’ya gelmeli. Ayrıca biliyorsunuz Üstad: “Isparta 3 cihetle memleketimdir” diyor. Onun için insanlar buraya mevlid olmasa da geliyor. Ama mevlidimiz de bir vesile oluyor. 2013’ten bu yana yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.”

Etiketler: Bediüzzaman Mevlidi, Isparta
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