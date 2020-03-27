Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak

Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camilerde alınan önlemlerin tam olarak alınamadığından ötürü, il müftülüklerine cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulması ve cuma namazı için sala okunmaması talimatını vermişti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün de camilerde cuma namazı kılınmıyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Cuma namazlarının yine kılınmayacağı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına;

Türkiye’de sadece Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma Namazı eda edilecektir."

Diyanet açıklamasına göre; Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın okuyacağı hutbeyi vatandaşlar televizyon aracılığıyla dinleyebilecek."