Beyaz bereket

Soğuk havaların etkisine giren Türkiye’de beklenen kar yağışı gerçekleşti. Marmara Bölgesi beyaza büründü.

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da tipi şeklindeki kar yaşamı olumsuz etkiledi. Edirne’de kar yağışı başta Selimiye Camisi ve tarihi köprüler olmak üzere kültürel varlıkların içinde olduğu, seyre doyulmaz manzaralar oluşturdu. Kar yağışı ve tipi Kırklareli’nde de etkisini arttırdı. Şehir merkezi beyaza bürünürken kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 7, Kofçaz ilçesinde 5 santimetre ölçüldü. Tekirdağ da ise kar yağışı sebebiyle Uçmakdere-Şarköy yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Çanakkale il merkezi ile Ayvacık, Biga, Lapseki, Çan, Yenice, Gökçeada ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Deniz ulaşımını da olumsuz etkileyen hava koşulları sebebiyle dün Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışın il genelinde aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Her yer bembeyaz oldu

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Avrupa Yakası’nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy olmak üzere birçok bölgede kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası’nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanı sıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar’da kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor. Şehirde birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. Öte yandan Kocaeli ve Balıkesir de kara teslim oldu. Hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği Balıkesir’de kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.