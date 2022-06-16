Bilecik’te ucuz şeker kuyruğu

16 Haziran 2022, Perşembe 17:00
Bilecik’te Tarım Kredi Kooperatif marketinin içerisindeki uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, ucuz şeker alabilmek için birbiriyle yarıştı.
Market çalışanları zaman zaman yoğunluğu kontrol etmekte zorlanırken bazı vatandaşlar ise ortaya çıkan manzaralara tepki gösterdi. Markete saat 12:00’de gelip 16:30’a kadar sırada beklediğini söyleyen yaşlı bir kadın, “Eskiden İstanbul’da tüp kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı çok eskiden. Şimdi şeker kuyruğu var.” dedi. Marketten alışveriş yapabilmek için bir saat kadar sıra beklediğini aktaran bir vatandaş ise “Her şey pahalı, ucuz olan bir şey yok ki. Yapacak bir şey yok. Bugün 5 liraysa yarın 7 lira. Yazık günah yani” diye konuştu.
Bilecik - anka
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