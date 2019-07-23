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23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Bin 500 yaşında...

23 Temmuz 2019, Salı 18:42
Mersin'in Mezitli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'ndaki yeni yerine taşınan bin 500 yıllık zeytin ağacında meyve oluşumu gözlemlendi.

Tefekkür penceresi: Ağaçlardaki sistem hayret uyandırdı...

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 2017 yılında "Anıt Ağaç" olarak tescillediği ağaç, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

6 metre 48 santimetre çapında

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hem zeytin ağaçlarının korunmasına dikkati çekmek hem de ilçeye estetik görünümü sağlamak amacıyla asırlık ağacın geçmiş yıllarda yerinin değiştirilerek meydanda toprakla buluşturulduğunu hatırlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaca özenle bakıldığını kaydeden Tarhan, şöyle devam etti:

"Bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli’nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için de büyük mutluluk kaynağı. Önümüzdeki günlerde ağacımızın yanı başına ikinci Sanat Durağı'mızı da oluşturacağız. O zaman daha çok insan bu bölgeye gelecek."

AA

Etiketler: mersin, mezitli, zeytin ağacı
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